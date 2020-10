Koba LaD invite du très lourd sur “Détail” avec Ninho, Freeze Corleone, Vald, PLK, Maes et Zed

Après sa collaboration avec Zkr sur le morceau “Poursuite” et avoir dévoilé sa connexion avec Freeze Corleone sur le single “7 sur 7” dont le clip vient de dépasser les 6 millions de vues sur YouTube, Koba LaD vient de présenter la tracklist complète de son nouvel album intitulé “Détail” avec plusieurs invités.

En attendant le 23 octobre 2020 pour découvrir son nouvel opus, Koba LaD a présenté les 15 morceaux extraits de l’album “Détail” sur son compte Instagram vendredi dernier, avec plusieurs collaborations en plus de celle avec Freeze Corleone, vous pouvez retrouver Vald sur le titre “Pas de reine”, Ninho sur le single “Encore”, PLK sur le morceau “Omar” et enfin Maes avec Zed sur “Coffre plein”.

Plus de 1 an et demi après la sortie de son album « L’affranchi », couronné platine et plus de 150 000 albums vendus, le rappeur du « Bat 7 » est désormais un artiste confirmé et incontournable dans le paysage rap français, une tournée complète dans toute la France en 2019 ainsi qu’un Zénith de Paris affiché complet, Koba LaD est de retour avec « Détail ».