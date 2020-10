Jul : 13’Organisé, les chiffres des ventes sont tombés, c’est énorme

Ce lundi après trois jours d’exploitation les premiers chiffres des ventes de la compilation 13’Organisé de Jul sont tombés, l’album avait enregistré 20 071 ventes en midweek, un bon démarrage qui vient de se confirmer avec les chiffres de la première semaine d’exploitation du projet.

En effet Jul prend comme prévu la première place du Top Albums cette semaine avec l’album “13 Organisé” qui totalise 36 305 équivalents ventes en 7 jours,l’album cumule 18 963 ventes en streaming, 14 968 ventes pour la version physique et enfin en digital 2 375 ventes, de quoi assurer un nouveau Disque D’Or au rappeur Marseillais dans les prochains jours.

« 13 organisé » c’est l’album de rap 100% marseillais qui réunit la nouvelle et l’ancienne génération, de Akhenaton à Soprano, en passant par Keny Arkana et Soso Maness, ce projet à l’initiative de Jul met en scène une cinquantaine de rappeurs qui croisent le micro pour défendre les couleurs de leur ville. L’unité et la réunification, la cité phocéenne a enfin sa bande originale en 13 titres.