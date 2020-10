Lacrim “attrape” Marc Blata à Dubaï après leur clash cet été ! (Vidéo)

Vendredi dernier Lacrim a fait son retour dans les bacs avec “R.I.P.R.O 4” un projet sur lequel il a invité plusieurs artistes tel que Niska, Ninho, JUL, Maes, Vladimir Cauchemar, Leto ou encore Soso Maness, une mixtape qui a réussi un bon démarrage pour les trois premiers jours d’exploitation avec 10 269 ventes (Physique : 2 931 / Téléchargement : 468 / Streaming : 6 870).

En attendant vendredi prochain pour connaître les chiffres des ventes pour la première semaine d’exploitation du projet et le classement du dernier Top Albums, Lacrim s’est affiché sur les réseaux sociaux ce mardi en compagnie de Marc Blata, un blogueur de télé-réalité avec qui le rappeur français s’était embrouillé au mois de juillet dernier ce dernier lui avait reproché d’arnaquer les gens en faisant la promotion d’une plateforme de trading.

Lacrim avait ensuite réagi en menaçant Marc Blata de venir à Dubai pour régler leurs comptes, les deux hommes se sont finalement retrouvés à Dubaï, ils sont visiblement expliqués pour mettre fin à cette embrouille entre eux et faire la paix comme l’atteste la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle le rappeur et le blogueur s’expliquent sur cette affaire.

“J’espère que vous allez bien comme vous savez je suis rentré à Dubai et là j’ai attrapé ce petit con de Marc Blata.” déclare avec humour Lacrim dans la vidéo, “Ouais il m’a tiré les oreilles la famille c’est officiel il m’a attrapé, c’est un bon, c’est un bon de ouf. bon la famille Lacrim m’a attrapé, merci à lui” a tout d’abord commenté Marc Blata le sourire aux lèvres aux côtés du rappeur avant d’ajouter “Il est venu il a pris le temps, il a parlé avec moi longtemps et franchement gros big up. Après le truc c’est qu’il y a eu des énervements un peu, en tout cas ça se termine bien pour moi, j’ai pas fini dans un coffre, je m’en sort très bien la famille..