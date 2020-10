La grosse connexion Koba LaD, Maes, Zed tient ses promesses avec l’explosif “Coffre plein”

CLIP / Le coffre est plein cousin : Koba LaD, Maes et Zed réunis avant la sortie de Détail !

Koba LaD dévoile enfin son morceau tant attendu “Coffre plein” en collaboration avec Maes et Zed en présentant le clip du single réalisé par Zaven, de quoi faire saliver ses fans qui découvriront son nouvel album “Détails” ce soir à minuit.

Plus de 1 an et demi après la sortie de son album « L’affranchi », couronné platine et plus de 150 000 albums vendus, Le rappeur du « Bat 7 » est désormais un artiste confirmé et incontournable dans le paysage rap français, une tournée complète dans toute la France en 2019 et sa présence dans de grands festivals comme Soliday’s ou les Ardentes, ainsi qu’un Zénith de Paris affiché complet.