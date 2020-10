Rohff dans Validé face à Bosh, ça s’annonce très lourd [Photos]

Alors que Rohff aurait du participer à la première saison de la sérié Validé réalisée par Franck Gastambide qui a connu un énorme succès au mois de mars dernier suite à son incarcération cela n’avait pu se faire, le rappeur du 94 sera bien présent dans la nouvelle saison actuellement en tournage.

En effet Rohff rejoint la longue liste des rappeurs qui vont participer à la série de Franck Gastambide, le réalisateur vient officiellement d’annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux en postant des photos du tournage sur son compte Instagram aux côtés d’Housni ainsi que de Bosh qui incarne le rôle de Karnage dans Validé.

En plus de Saïd Taghmaoui (La Haine), Kenza Fortas (Shéhérazade), Shirine Boutella (Papicha) et Laetitia Kerfa à l’affiche de cette deuxième saison de Validé, Rohff fera donc parti de l’intrigue de cette nouvelle saison qui est très attendue et devrait être disponible en 2021.