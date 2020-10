Fin de carrière pour 6ix9ine ?

Après fait un énorme buzz lors de son passage en prison en ayant obtenu une peine réduite pour avoir collaboré avec la justice donnant les noms des membres de son gang, 6ix9ine avait obtenu une libération anticipée au mois d’avril et a été très actif sur les réseaux sociaux pendant plusieurs mois multipliant les propos controversés ou encore les clashs.

6ix9ine a ensuite présenté son nouvel album “Tales Tattle” au début du mois de septembre mais après avoir fait des millions de vues avec ses clips extraits du projet, la chute a été très violente pour le rappeur américain aux cheveux colorés, l’album a fait un bide avec des ventes très décevantes et très en dessous de ce qu’il avait prévu.

Après cet échec, 6ix9ine a quasiment disparu, il ne publie rien sur les réseaux sociaux, n’assure plus la promotion de son album, serait en train de faire une cure pour perdre du poids et a récemment fait une overdose de médicaments, selon Ebro Darden un animateur de la radio Hot 97 sa carrière serait même terminée, en effet il a posté un message sur Twitter avec la question “Nommez un artiste qui a été mis avant ces trois dernières années et qui est complètement terminé ?”, “Je vais commencer. Tekashi 69” a-t-il répondu.

L’animateur radio n’a jamais vraiment apprécié le rappeur qui avait pourtant fait un retour remarqué dès sa sortie de prison avec le single “Gooba”, le titre avait réussi à battre plusieurs records aux Etats Unis mais ce succès ne s’est pas concrétisé avec son album qui a été un véritable flop dont 6ix9ine aura beaucoup des difficultés à se relever.

Name an artist that was “poppin” in the last 3yrs that is completely finished now…. I’ll start

Tekashi 69

— Kojo Ebro (@oldmanebro) October 26, 2020