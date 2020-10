Lartiste explique pourquoi il ne s’est pas vengé après sa violente agression

Au mois de septembre dernier, Lartiste avait dévoilé le clip de plus 7 minutes sous la forme d’un court métrage réalisé par WHB du morceau “Vaï & Reviens” qui cumule plus de 5 millions de vues sur YouTube et dans lequel le rappeur franco-marocain met en scène sa violente agression en bas de chez lui survenue en 2018 lorsqu’il a été tabassé par 8 individus.

Pour assurer la promotion de la nouvelle édition de son dernier album intitulé “Comme avant” paru me 23 octobre 2020 qui comporte 30 morceaux, Lartiste était de passage toute cette semaine dans l’émission Planète Rap sur Skyrock et il s’est exprimé sur ce drame en expliquant les raisons qui l’ont poussé à réaliser ce clip sur son passage à tabac dont un extrait avait été diffusé sur les réseaux sociaux par l’instagrameur KuntaKinté avant sa sortie faisant croire qu’il s’agissait là des véritables images de l’agression.

“Je me rappelle on était avec Kaaris ce soir là. J’arrive en bas de chez moi, il y a des mecs qui m’attendent, ils veulent discuter et faire un tête-à-tête. Mais il y a pas de tête-à-tête quand tu as 8 bonhommes devant toi. Je me retourne pour poser des questions, je me prends une balayette, je finis par terre, je prends une centaine de coups, je finis roué de coups, je finis roué de coups vraiment” a expliqué Lartiste.

“Je ne refuse pas la violence quand je la subis ou quand elle m’arrive. C’est la vie, j’ai eu plein de galère, la violence je l’ai connu sous toutes ses formes. C’est pas une question de refuser la violence, je l’ai fait pour me débarrasser de ça et de ne pas me venger en faite. J’ai tellement pensé à ça, c’est tellement facile. Tu sais, j’ai de l’oseille, j’ai des amis, je pourrais vraiment réglé ça de manière sale mais je l’ai pas voulu”, a poursuivi le rappeur franco-marocain dans l’émission animée par Fred Musa qui a désormais tourné la page de ce drame.