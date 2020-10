Mister You réagit à l’attaque de Khabib contre Macron suite aux caricatures de Mahomet

Ce vendredi Khabib Nurmagomedov a réagi aux récents propos d’Emmanuel Macron au sujet de la polémique des caricatures de Mahomet notamment sur la liberté de blasphémer en France, le champion du monde poids légers d’arts martiaux mixtes qui a annoncé se retraite samedi dernier a traité le président de la république d’ordure en postant un montage photo qui a fait réagir Mister You.

“Que le Tout Puissant défigure cette ordure et tous ses disciples qui au nom de la liberté d’expression insultent la foi de plus d’un milliard et demi de musulmans. (…) Croyez-moi, ces provocations auront pour eux de graves conséquences car les pieux ont toujours le dernier mot.” a déclaré Khabib visiblement agacé par les dernières déclarations du président français dans un long message sur son compte Instagram en postant une photo de Macron avec le visage piétiné par les traces d’une chaussure.

Mister You qui a dévoilé un Ep de 5 titres au mois de juin dernier avec les featurings de Marwa Loud et Naps a réagi à cette publication de Khabib Nurmagomedov dans une story de son compte Instagram en postant le montage photo publié par le pratiquant de MMA russe d’origine daghestanaise avec des émojis mort de rire ainsi que la légende “Wallah c’est un tueur”.

Khabib Nurmagomedov a officiellement pris sa retraite il y a une semaine après avoir battu Justin Gaethje suite à une promesse qu’il avait décidé de faire à sa maman après la mort de son père, “Ma mère ne voulait pas que je combatte sans mon père à mes côtés et je lui ai dis que ce serait mon dernier combat” avait-il confié.