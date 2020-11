Bigflo & Oli nous disent “Au revoir” [Vidéo]

Bigflo & Oli vous disent à bientôt avec leur nouveau clip “Au revoir” !

Les frères Toulousains font un break pour enregistrer leur quatrième album et ne prendront pas la parole avant sa sortie, le soir du dimanche 25 octobre, le duo BigFlo & Oli a fait un live sur les réseaux sociaux pour dire à bientôt à leurs fans et leur ont laissé un numéro de téléphone pour qu’ils puissent leur envoyer des messages.

“Hello la famille ! On a crée un numéro pour garder contact avec vous pendant la pause, on pourra décrocher, écouter vos messages de temps en temps, répondre à certains messages WhatsApp etc… Pour nous contacter sur WhatsApp il y a plusieurs choses à faire : 1/ Enregistrer le numéro +33 6 71 63 85 53 dans vos contacts à Bigflo & Oli 2/ Ensuite cliquer sur ce lien : https://mtl.im/bfowa” ont expliqué Bigflo & Oli pour garder contact avec les fans pendant cette période d’absence.

“Il est l’heure pour nous de prendre du recul de souffler un peu et de revenir une fois que l’album sera prêt ! En attendant on compte sur vous pour pas trop nous oublier ahah et vous préparer pour notre retour! Merci d’être là on est tellement heureux d’avoir un public si engagé.” ont-ils expliqué sur cette décision tout en dévoilant le clip “Au revoir” extrait de leur documentaire “Presque trop” disponible sur Netflix.