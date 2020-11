Quand Gims et Demdem se disputent violemment pour Dadju [Vidéo]

Gims et sa femme Demdem ont réussi un superbe jeu d’acteur en se prenant au jeu de la mise en scène dans le dernier clip du frère de Meugui, Dajdu qui a dévoilé vendredi le visuel réalisé par David Tomaszewski du morceau “Amour Toxic” sur sa chaine Youtube.

En effet Dajdu a décidé d’invité Gims et Demdem pour incarner les deux personnages principaux de son nouveau clip qui se sont notamment mis en scène lors d’une violente dispute dan sun restaurant chic, la vidéo du clip cumule déjà plus de 2 millions de vues en moins de 3 jours et a été présenté à l’occasion de la sortie de “Poison ou Antidote – édition Miel Book”.

Avec près d’1 million d’albums vendus, 32 singles d’Or, 13 singles de Platine et 9 singles de Diamant, Dadju figure désormais comme l’un des artistes majeur de la scène musicale actuellement, “Svp un maximum de like pour remercier les deux personnages principaux de mon clip « Amour Toxic » Pour le temps, l’énergie et le jeu d’acting. @gims @demdem 🙏🏾” a commenté Dadju sur son compte Instagram après la diffusion du clip pour remercier Demdem et Gims d’avoir participé au tournage du clip.