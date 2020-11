Khabib : Conor McGregor livre son avis très sincère sur son rival Russe

Le 6 octobre 2018 à Las Vegas, Khabib Nurmagomedov avait marqué l’histoire du MMA en battant Conor McGregor par soumission au 4ème round mettant fin à la suprématie de l’Irlandais en Ultimate Fighting Championship adepte du trashtalking avant ce face à face pour provoquer le Russe et qui avait fini en bagarre générale à la fin du combat.

Il y a quelques jours Khabib Nurmagomedov a annoncé à la surprise générale sa décision de prendre officiellement sa retraite après une dernière victoire dans l’octogone face à Justin Gaethje en raison d’une promesse faite à sa mère après le décès de son père, un choix salué par Conor McGregor qui a fait les louanges de son rival Russe invaincu dans l’octogone dans un message posté ce dimanche sur son compte Twitter pour lui rendre hommage.

“Un combattant de grappling phénoménal. Il est actuellement le meilleur dans ce sport. J’ai la réponse cependant, et ils le savent” a déclaré Conor McGregor sur son compte twitter suivi par plus de 8 millions de personnes lors d’une session de questions/réponses sur le réseau social au sujet Khabib Nurmagomedov alors qu’il n’avait cessé de lui envoyer des piques sur les réseaux et dans les médias avant et après leur combat en 2018, le combattant de MMA russe d’origine daghestanaise a terminé sa carrière avec une 29ème victoire consécutive.

A phenomenal grappler fighter. The current best in the sport with it.

I’ve the answer however and they know it.

Congrats on the plumbing apprenticeship and thank you for the well wishes!

Same to you and yours 🙏 https://t.co/AUCYizMjRk

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 1, 2020