Sadek répond à Macron après son discours sur les caricatures humiliant Mahomet

Alors que Sakek prépare la sortie de son nouvel album solo intitulé “Aimons Nous Vivants” pour cette fin d’année 2020, un projet de 23 morceaux dont deux invités sont déjà connus avec les rappeurs Ninho et SCH, il vient de réagir aux récents propos du président Emmanuel Macron suite à son discours sur les caricatures de Charlie Hebdo humiliant le prophète Mahomet qui ont suscité la polémique.

Lors d’un entretien accordé à la chaîne qatarie Al-Jazira, ce samedi 31 octobre, Emmanuel Macron s’est expliqué sur ses dernières déclarations qui ont déclenché la colère du peuple musulman, le président français a tenté d’apaiser les tensions et de lever les malentendus sur ses propos, “Notre pays est un pays qui n’a de problème avec aucune religion” a-t-il notamment commenté lors de cette interview avant de s’exprimer également sur son compte Twitter en postant des extraits de l’entretien ce qui a interpellé Sadek.

“On m’a fait dire : « Je soutiens les caricatures humiliant le prophète ». Moi, je suis favorable à ce qu’on puisse écrire, penser, dessiner librement dans mon pays. C’est un droit, ce sont nos libertés. Je comprends que ça puisse choquer, je respecte cela, mais il faut en parler.” a expliqué Emmanuel Macron sur Twitter avant d’ajouter ensuite “La laïcité n’a jamais tué personne.”, un tweet auquel Sadek a répondu, “C’est la bêtise humaine qui tue , pas la religion Et n’oubliez pas que c’est toujours le peuple qui meurt …” a réagi le rappeur français avant de poursuivre “La France a elle tué par contre pendant plus d’un siècle sans jamais s’excuser. #Thiaroye #Setif #Indochine #Congo et tant d’autres” et d’ajouter sur Instagram “Liberté d’expression quand tu nous tiens 🇫🇷”.