Tyga a tenté de draguer Marine El Himer, elle l’expose au grand public pour le ridiculiser

Tyga aurait récemment tenter de draguer Marine El Himer, une candidate de l’émission de télé-réalité Les Marseillais vs le reste du monde 5, séparée de Benjamin Samat, cette dernière qui est serait en couple avec le joueur de tennis français, Benoit Paire n’a pas hésité à afficher publiquement le rappeur américain en train d’essayer de la séduire.

En effet Marine El Himer semble bien avoir attiré l’attention de l’ancien petit ami de Kylie Jenner, la jeune a posté dans une story de son compte Instagram suivi par plus de 900 000 personnes une capture d’écran d’un message envoyé par Tyga sur le réseau social qui a commenté une des dernières photos de la candidate “Les Marseillais vs le reste du monde 5” qu’il a apprécié en ajoutant plusieurs émojis flamme et le message “hey how r u ?” (Salut, comment vas-tu ?).

Le célèbre rappeur américain qui a tenté de prendre contact avec Marine El Himer s’est pris un vent de la jeune femme qui ne lui a répondu et affiché la conversation de Tyga en expliquant qu’elle ne parle pas Anglais, “Sorry, je ne suis pas bilingue” a-t-elle commenté avec un émoji mort de rire amusé de la situation qui a visiblement semblant de ne pas comprendre pour ne pas donner suite à la demande de l’ex de Kylie Jenner.