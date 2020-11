Dj Duke : l’hommage des rappeurs après son décès !

“Je n’ai pas de mot, mon cœur est en mille morceaux 💔 Le grand @djdukeassassin nous a quitté aujourd’hui. Repose en paix l’ami. Que le paradis t’ouvre ses portes. 😭🙏🏽”, plusieurs artistes du rap français des Dj lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

En 1985, Rockin’Squat et Solo avait fondé le groupe de rap français indépendant, Assassin avant d’être rejoint ensuite par DJ Clyde et Doctor L, puis en 2000 des autres artistes tel que Profecy, Lyricson et donc DJ Duke avaient également rejoint le groupe pour la la tournée Tour de l’espoir.

“Je viens d’apprendre la disparition de mon ami, mon frérot, Dj Duke, dj du groupe mythique Assassin. Je suis tellement fier de t’avoir connu et d avoir fait ces titres avec toi. Le hip hop français vient de perdre un grand monsieur. Love bro 💚😥” a également réagi Akhenaton pour lui rendre hommage comme des nombreux autres rappeurs français comme vous pouvez le découvrir ci dessous,