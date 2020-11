6ix9ine : sa réaction totalement irrespectueuse à l’assassinat de King Von

Absent des réseaux sociaux depuis l’annonce des mauvaises chiffres des ventes de son album TattleTales, 6ix9ine a fait sa première apparition sur la toile depuis le 11 septembre dernier ce vendredi pour réagir l’annonce du décès du rappeur de Chicago, King Von, une réaction qui a rapidement fait polémique pour son manque de respect.

6ix9ine n’a clairement aucun respect envers King Von qui était proche de Lil Durk avec qui le rappeur sulfureux rappeur aux cheveux colorés est en clash depuis plusieurs mois, le jeune rappeur est décédé dans une fusillade dans la ville d’Atlanta lors d’un règlement de compte en sortant d’un club, 2 autres personnes ont été tuées et 3 blessées lors de ce drame.

Lil Durk a exprimé sa tristesse suite aux décès de son ami King Von qui venait tout juste de dévoilait son album “Welcome to O-Block” il y a un peu plus d’une semaine, il a d’ailleurs appris la nouvelle en plein live sur Instagram alors que 6ix9ine a réagi de la plus mauvaise des façons postant un commentaire avec un émoji mort de rire sur le réseau social.

“Mon jumeau est parti. Je t’aime mon frère” a ensuite déclaré Lil Durk sur le réseau social pour rendre hommage à King Von, 6ix9ine a ensuite poursuivi sur sa lancé en ajoutant le commentaire, “Nuski et maintenant Von et tu rappes encore ? Va chercher une arme” ne faisant preuve d’aucune compassion Tekashi 69 s’est ensuite attiré les foudres des internautes.