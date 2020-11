Matt Houston soutient Aya Nakamura et s’en prend violemment à Matt Pokora

Alors que Matt Pokora a encore lors des MTV Europe Music Awards en battant Gims, Vitaa & Slimane et Aya Nakamura dans la catégorie du meilleur artiste français aux MTV EMA 2020 ce dimanche, cette dernière a exprimé se déception et son mécontentement après la victoire du chanteur français, un avis partagé et soutenu par Matt Houston.

Aya Nakamura a partagé sur son compte une vidéo de Matt Pokora après son triomphe dans laquelle il remercie le public, “Merci du fond du coeur pour ce trophée. Je suis très heureux d’être l’artiste français de l’année aux MTV EMA. C’est la première fois, je sais que vous avez voté comme des fou, alors merci du fond du coeur, je vous le dois comme je vous dois tant de choses. J’aimerais dédié ce trophée à toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l’événementiel, de la culture. Je pense très fort à vous et j’espère qu’on se retrouvera très vite sur scène ou sur les routes. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et je vous embrasse.” a-t-il déclaré, “Il a gagné pour quelle sons ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10” a-t-elle commenté en postant la vidéo sur le réseau social.

Matt Houston a ensuite également partagé sur son compte Instagram une copie d’écran du tweet d’Aya Nakamura qui a finalement supprimé son message avec la légende, “Quand l’arnaque continue, enfin quelqu’un qui se mouille. Aya Nakamura merci. Et il a de toute façon rarement été dans les tops, ou il en est très vite ressorti ce man. Non, aucun classique, juste sa moustache laide là”.

Mais Matt Houston n’a pas lâché l’affaire et a décidé d’en remettre une couche “Il n’y a rien a effacer. Lui, c’est une salo*e ! Comment ce fils de pu*e gagne tout le temps sans avoir fait que dalle ? C’est nous la culture. Respectez-nous un peu c’est quoi. Y’aura pas de prochain Johnny ici”. a-t-il poursuivi, des attaques auxquels M Pokora n’a pas répondu pour le moment.