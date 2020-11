Aya Nakamura – Aya

Après avoir réussi le tour de force de se hisser en quelques années au rang de star internationale avec ses tubes « Copines » « Pookie » ou encore l’incontournable « Djadja », Aya Nakamura présente son nouvel album intitulé AYA.

Son album ‘NAKAMURA’ s’est ainsi vendu à plus d’1.000.000 d’exemplaires à travers le monde, avec 9 singles certifiés dans 19 pays dans le monde, artiste francophone la plus écoutée au monde, comptabilisant plus de 2 Milliards de vues sur sa page YouTube, 17 Million d’auditeurs par mois sur Spotify et un disque de diamant à l’international, Aya incontestablement franchi le cap.

Un succès commercial d’envergure, couplé d’un premier single ‘Jolie Nana’ déjà certifié single de platine, de titres entêtants et addictifs dont l’efficacité est décuplée par sa personnalité attachante ainsi qu’une grosse attente autour de son prochain album font de l’arrivée du prochain album d’Aya un succès quasi certain.

Tracklist de l’album Aya de Aya Nakamura :

1. Plus jamais (Feat. Stormzy)

2. Tchop

3. Doudou

4. Jolie nana

5. Fly

6. Biff

7. Sentiments grandissants

8. Love de moi

9. Ça blesse

10. Mon chéri

11. Hot

12. Nirvana

13. La machine

14. Mon lossa (Feat. Ms Banks)

15. Préféré (Feat. OBOY)

16. Criminel

17. Plus la même