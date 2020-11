Kalash Criminel : L’anecdote incroyable sur son feat avec Nekfeu et du fusil à pompe

Le 20 novembre 2020, Kalash Criminel fera son retour dans les bacs avec un nouvel album intitulé “Sélection naturelle” sur lequel le rappeur Sevranais a invité plusieurs artistes tel que Jul, Damso, 26 Keuss, Bigflo et Oli, Niska et Nekfeu, lors d’une interview pour Rapelite il a confié une étonnante anecdote sur l’enregistrement avec l’ancien membre du groupe S-Crew et 1995

« Il est énervé le morceau, moi à la base j’voulais faire un son bien écrit etc… mais lui, il m’a dit qu’il était dans un délire plus énervé. Fallait trouver un délire, fallait que ce soit turn-up » a déclaré Kalash Criminel lors de cet entretien propos avec Rapelite à propos de son featuring avec Nekfeu sur le titre “Turn-U” avant d’ajouter que les deux vont sans doute préparer d’autres “trucs” ensemble, « Il y a d’autres trucs qui vont arriver. Franchement, c’est le frérot, on se parle quasiment tout le temps » a-t-il précisé.

Kalash Criminel a ensuite dévoilé une amusante anecdote sur l’enregistrement de sa collaboration avec Nekfeu, « Au moment où il repart, et c’est ça aussi la street frère, y’a un pote à moi qui lave un fusil à pompe. Il est de dos, et Nekfeu le tape de dos et il lui dit : “Ouais frérot je me barre”, et il se retourne avec son fusil » a-t-il tout d’abord expliqué avant de poursuive à ce sujet que le Fennec n’a pas été choqué par la situation, « Nekfeu, il ne m’a même pas parlé de ça. C’est mon frérot il m’a dit : “J’ai fait une dinguerie, j’avais le fusil et tout quand y’avait Nekfeu »