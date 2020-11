Bigflo transformé en rappeur masqué dans cette intrigante vidéo

A la fin du mois d’octobre Bigflo & Oli ont dévoilé le clip du morceau “Au revoir” pour annoncer qu’ils vont officiellement disparaitre des réseaux sociaux pour faire un break et enregistrer leur quatrième album, les frères Toulousains ont annoncé à cette occasion ne plus prendre la parole avant la sortie du projet

BigFlo & Oli ont tout de même laissé un numéro de téléphone aux fans pour qu’ils puissent leur envoyer des messages et garder contact pendant cette période d’absence alors que leur documentaire intitulé “Presque trop” est toujours disponible sur Netflix mais récemment Bigflo fait le buzz sur les réseaux sociaux malgré lui.

En effet un rappeur anonyme qui se nomme “La Voix” a posté au début du mois d’octobre un clip sur Youtube intitulé “Dans ma tète” qui cumule aujourd’hui plus de 750 000 vues et ce dernier a récemment fait parler de lui car les internautes se sont demandés qui est ce rappeur au visage caché dans ce clip et ont ouvert la possibilité que ce soit le rappeur toulousain Bigflo.

Dans la vidéo d’une durée de 2 minutes 13 secondes l’artiste apparaît avec un masque sur le visage et avec une voix modifiée tout en rappant, le rappeur difficilement reconnaissable a suscité l’intrigue des internautes qui ont donc menée leur enquête, sur Twitter l’éventualité qu’il s’agit de Bigfllo semble bien se confirmer avec un test en modifiant la tonalité de la voix pour prouver cette hypothèse renforcé par le récente annonce du duo de prendre une pause.