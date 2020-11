Coup dur pour Pornhub, la PS5 interdit l’accès aux sites pour les adultes

Mauvaise nouvelle pour Pornhub, alors qu’au mois de décembre 2019 le célèbre site pour les adultes avaient annoncé que les joueurs accédant à la plateforme proviennent à 51,5 % des PlayStation 4 de chez Sony avec la célèbre console, la PS5 va bloquer l’accès aux contenus pour adultes et donc à Pornhub pour le moment.

En effet Sony vient de confirmer que la PlayStation 5 qui sera officiellement disponible dans un peu moins d’une semaine en France, le jeudi 19 novembre prochain n’aura pas de navigateur Internet intégré lors de sa sortie et du coup il sera impossible de se rendre sur des sites interdits aux moins de 18 ans sur les nouvelles consoles de jeu alors que cela représente tout de même un trafic important pour un site comme Pornhub.

D’après le vice-président de Sony, Hideaki Nighino, le contrôle parental pose problème et la maque préfère éviter que des failles du système soient utilisées dans le but de protéger les utilisateurs de la PS5 supprimant le navigateur, les joueurs peuvent tout de même se rassurer car le concurrent de Sony, la nouvelle console de Microsoft, les Xbox Series X et S offrent bien la possibilité d’accéder à un navigateur internet.