Kalash Criminel : “Nekfeu, Damso, Jul, Bigflo, Oli t’es obligé de les aimer même si t’aimes pas la musique”

En attendant la sortie de son album “Sélection Naturelle”, Kalash Criminel poursuit la promotion du projet et vient d’accorder une longue interview à Rapelite intitulée “Kalash Criminel : albinisme, trahison, situation au Congo, Nekfeu, Damso, Freeze Corleone”, dans laquelle le rappeur de Sevran s’est notamment exprimé sur le choix des collaborations sur ce nouvel opus.

« Je comprends pourquoi des mecs comme Nekfeu, Damso ou Jul même Bigflo et Oli ont autant de succès. Parce que humainement déjà c’est des mecs attachants, tu es obligé de les aimer même si t’aimes pas la musique. » a déclaré Kalash Criminel au sujet de ses choix de faire des featurings avec Nekfeu, Damso, Jul et Bigflo & Oli sur cet album avant d’ajouter au sujet du rappeur Marseillais, « Je lui ai envoyé la prod dimanche, lundi il avait déjà tout posé, il m’a même envoyé 3 sons bouclés ».

Lors de cet entretien que vous pouvez découvrir en vidéo ci dessous Kalash Criminel est revenu sur la conception de l’album Sélection Naturelle, les featurings de l’album, le morceau Death Note avec référence, sa vision sur la polémique autour de Freeze Corleone et la liberté d’expression, sa relation avec Kaaris, le morceau incompris et similitude avec le Flow de Despo Rutti, son état d’esprit actuel, le poids de la responsabilité depuis la célébrité, l’explication de la Cover de son album, son engagement dans la cause des albinos et sa vision sur la mentalité africaine.