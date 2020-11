Mister You invite Jul et April O’neil pour le clip “Ça se fait pas”

Un peu plus d’un an après la sortie de HLM (Hasta la muerte), Mister You est de retour avec un nouveau track intitulé ‘Ça se fait pas’. Un retour en bonne compagnie puisqu’on retrouve JUL en featuring sur ce titre pour nous offrir une deuxième collaboration entre les deux artistes après ‘Marseille – Paris’ en 2014.

Un visuel réalisé par Seven Eyes vient également d’être dévoilé. Un clip bourré de références à la pop culture des années 90′ directement inspiré des ‘Lascars’ et dans lequel on retrouve bon nombre des héros de notre adolescence. En vrac : April O’neil et Bebop des Tortues Ninja, la Petite Sirène qui incarne une strip-teaseuse ou encore des références à GTA et Olive et Tom. Et évidemment des versions animées de Mister You et de Jul.

Le teaser de cette vidéo trust le top 20 des tendances YouTube depuis sa diffusion (mercredi) ce qui laisse imaginer que le clip en entier devrait suivre le même chemin et offrir un beau succès à cette fusion incroyable.