Booba pique gentiment Nabilla voilée dans un lieu de culte en référence à 5G

Alors qu’il vient de dévoiler le premier extrait de son nouvel album intitulé “Ultra” avec le single “5G” et de présenter le clip de sa dernière collaboration avec Green Montana sur le titre “Tout gâcher” extrait de l’album “Alaska” de ce dernier, Booba est toujours aussi actif sur son compte Instagram sur lequel il apprécie se moquer des stars de la télé-réalité comme récemment avec Nabilla.

En effet dans une récente story sur le réseau social Booba actuellement en plein clash avec Rohff a commenté la dernière publication Instagram de Nabilla avec son marie Thomas Vergara de passage en visite à la Mosquée Cheikh Zayed d’Abu Dhabi qui est la plus grande mosquée des Émirats arabes unis pour s’amuser des photos du couple de la télé-réalité en lui adressant un petit pique en référence à son dernier morceau.

Booba a posté une photo de Nabillla et de Thomas Vergara tous les voilé à la mosquée d’Abu Dhabi avec le commentaire « MAIS NON !!! @NABILLA ON A DIT « LE PAPE » TU T’AS TROMPE #5G » et des émojis mort de rire en référence à son dernier single “5G” dans lequel il lâche dans le premier couplet du morceau la phrase, “2020, je mets le Pape et Nabilla sur l’même tableau” pour démonter qu’aujourd’hui une simple influenceuse peut avoir autant de popularité que le pape en participant à une émission de téléréalité.