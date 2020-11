Jul est un grand artiste selon Rohff qui ouvre la porte à une grosse collaboration

Avant de dévoiler le clip réalisé par Hustler Game de son dernier single intitulé “GOAT” dont la sortie est prévue pour ce dimanche sur Youtube à partir de midi, Rohff a récemment accordé une nouvelle interview à nos confrères du média Rapunchline dans laquelle le rappeur du 94 s’est notamment exprimé au sujet de Jul qui vient de sortir son dernier projet avec la compilation “13’Organisé” et il a été très élogieux envers lui.

“C’est un gros artiste, terre-à-terre. Je trouve qu’il a un bon état d’esprit et il est simple, c’est ce qui fait sa réussite. Et puis surtout, il a beaucoup d’inspiration. J’ai déjà discuté avec lui au téléphone, il m’a dit : « écoute moi j’ai grandi sur tes sons, etc. », il s’en est pas caché.” a déclaré Rohff lors de cet entretien au sujet de Jul qui prépare déjà la sortie d’un nouvel opus intitulé “Loin du monde” pour lequel il a organisé un nouveau concours pour le choix de la cover.

Très actif sur le réseaux sociaux depuis la sortie de son dernier single, Rohff devrait dévoiler un nouvel album solo au courant de l’année prochaine et a également été questionné par le journaliste de Rapunchline sur une possible collaboration à venir avec Jul, “Oui, pourquoi pas” a répondu Housni qui est donc prêt à faire un featuring encore inédit avec le rappeur Marseillais.