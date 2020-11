PNL prépare activement un retour avec un projet enregistré lors du confinement ?

Et si PNL préparait activement son retour ? Un album enregistré lors du confinement alors que c’est le silence absolument du côté de PNL depuis plusieurs mois après le succès de l’album “Deux Frères” et le report de la tournée dans toute la France reprogrammée pour 2021, une surprenante rumeur a circulé il y a quelques jours que Ademo et NOS auraient enregistré un nouvel album pendant le confinement.

La rumeur a été relayée par plusieurs sites web et médias sur la toile, la nouvelle a été lancée par un article du site NRJ repris par le compte Twitter “@LaPause_QLF” avec des captures d’écran de l’article et le message “Euh… Comment ca « Ademo et N.O.S auraient travaillé sur un tout nouvel album pendant le confinement » NRJhitmusiconly on veut des explications” tout en citant la compte de la radio NRJ qui restera sans réponse.

Un article dans lequel l’auteur se base sur aucune source d’information et annonce au conditionnelle que “Ademo et N.O.S auraient travaillé sur un tout nouvel album pendant le confinement lié à la crise sanitaire de 2020.”, une news postée le 6 novembre dernier par NRJ, il n’y a aucune source sérieuse pour confirmer cette information qui est partie de cet article, la nouvelle a suscité l’engouement des fans mais il faudra encore patienter pour avoir des nouvelles du groupe PNL et pour découvrir un nouvel album mais leur tournée est toujours programmée pour le début d’année 2021.