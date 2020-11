Mila évoque l’Islam sur Tik Tok et se retrouve menacée de mort, une enquête ouverte

Mila se retrouve une nouvelle au coeur d’une polémique suite à sa dernière postée sur Tik Tok dans laquelle la jeune femme s’exprime sur l’Islam, la séquence a rapidement fait polémique sur la toile, elle a été menacée de mort et lynchée sur Twitter après ses propos.

En effet ce samedi Mila était en Top Tweet France après sa vidéo publiée sur Tik Tok dans laquelle elle parle de l’Islam dans une séquence a été ensuite partagée sur Twitter suscitant des nombreuses réactions, la jeune ado de 16 a été sous le feu des violentes critiques sur le réseau social et a subi des menaces de mort.

Le parquet de Vienne en Isère a décidé d’ouvrir une enquête pour “menaces de mort par écrit et harcèlement électronique” suite à cette affaire alors que la jeune Mila a pu compter sur le soutien de la Licra qui a interpellé le rappeur Freeze Corleone et de Marlène Schiappa, “La jeune #Mila est de nouveau cible de harcèlement, menaces de mort, photomontages morbides… Ce n’est plus de la controverse c’est de la persécution, contre une mineure qui plus est. 👉🏾 J’adresse dès lundi matin un signalement au Procureur (article 40)” a commenté la militante féministe et femme politique français sur son compte Twitter.