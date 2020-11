Aya : On a les ventes du nouvel album d’Aya Nakamura, c’est énorme !

Le chiffre viennent de tomber, Aya Nakamura réalise un bonne performance avec son nouvel album intitulé Aya, le projet a réalisé au total 21 492 équivalent ventes en première semaine.

Dans les détails des 21 492 ventes, Aya Nakamura a écoulé 19 731 exemplaires en streaming, 1 277 copies dans la version physique et enfin 502 exemplaires en digital, a noter que les ventes de la version physique ont été affecté par la période de confinement imposée en France pendant ce mois novembre. Le précédent album d’Aya Nakamura nommé Nakamura paru en 2018 avait réalisé un score de 28 948 équivalent ventes avec dans le détail, 5087 exemplaires en physique, 1434 en digital et 22 426 en streaming. A noter que Aya Nakamura a tout explosé sur Apple Music avec son album « Aya » qui a réalisé la plus grosse première journée en France pour une artiste féminine, album N°1 en Europe, album N°1 en France, Belgique, Luxembourg, Maurice et Niger et 12ème album dans le monde.

Cette semaine Aya Nakamura intègre le Top Album à la deuxième place du classement, elle est devancé à la première place par le nouvel album d’ACDC “Power Up”, avec 36 509 équivalents ventes pour leur retour.