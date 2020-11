Ninho s’autoproclame plus grand rappeur français de tous les temps, Booba réagit

Alors qu’il a connu un nouveau succès cette année avec sa mixtape MILS 3.0 et qu’il a enchainé les collaborations en 2020, Ninho a révélé lors d’une émission Planète Rap qu’il va sans doute prendre bientôt une pause pour se reposer avant de revenir avec un nouvel album en 2022, le rappeur était également récemment de passage dans “La Boîte À Questions” sur Canal Plus et a fait une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir Booba.

“Selon toi qui est le plus grand rappeur de tous les temps ?” a été questionné Ninho lors de cette séquence et il n’a pas hésité à répondre en souriant, “En France c’est moi” avant d’ajouter “Et en Amérique, je dirais 2Pac, il est très très lourd quand même, il arrive à transmettre des émotions. Je suis né en 96, il est mort en 96, mais j’arrive à écouter “Change”, “Just the way it is”, un extrait vidéo que Booba a partagé dans une story sur Instagram.

“Hop hop hop on sort le jaune pour auto proclamation illégale en dehors de la surface de réparation !!!” a commenté avec humour Booba sur le réseau social en ajoutant un émoji carton jaune, lors de son passage dans “La Boîte À Questions”, Ninho a également répondu à la question, “Ca fait quoi d’être le rappeur français détenant le plus de singles d’or de platine et de diamant”, “Ca réchauffe le cœur, les gens me le rendent et je leur redonne aussi par de la bonne musique”.

Ninho a également révélé qu’il ne sera pas dans la saison 2 de la série “Validé” mais qu’il prêt à participer à la troisième saison s’il elle est au programme, “Je pense pas, j’ai participé à la saison 1, je serai en mode spectateur, pourquoi pas la saison 3, si la saison est validée” avant d’expliquer qu’il devrait sortir un volume 4 de sa série de mixtape M.I.L.S après sa période de pause.