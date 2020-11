Booba, Kaaris, JoeyStarr rendent un dernier hommage à Diego Maradona

La légende du football, Diega Maradona nous a quitté ce mercredi décédé d’une crise cardiaque, des nombreuses personnalités ont réagi à l’annonce de sa mort sur les réseaux sociaux ainsi que plusieurs rappeurs français, Naps, Lacrim, Sams, Mokobé du 113 ou encore Kool Shen ont réagi dans un premier temps, Kaaris, Joeystarr ou encore Booba ont également tenu à rendre un dernier au joueur argentin.

Depuis mercredi les hommages se multiplient dans le monde entier, Diego Maradona est considéré comme un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, l’ancien footballeur est décédé à l’âge de 60 ans, en Argentine trois jours de deuil national ont été décrétés, son but de la main en finale de la coupe du monde contre la RFA en 1986 restera dans la légende du football.

Doc Gynéco (Nirvana), Maes (Distant), Booba (O.G.), Despo Rutti (Apocalypto) ou encore Sofiane (JesuispasséchezSo : Épisode 11) avaient notamment tous honoré Maradona dans des morceaux et B2O, Kaaris ou encore JoeyStarr lui ont rendu un dernier hommage sur Insagram en publiant des anciennes photos ou des vidéos des exploits du joueur, “2020 la pire année…” a notamment commenté Riska alors que Booba a posté plusieurs extraits vidéos des gestes technique du N°10 Argentin avec sa pucnhline “Si tu me tends la main, tends moi celle de Maradona”.