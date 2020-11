Il devient riche après avoir revendu des centaines de PS5 aux enchères !

Des nombreux fans de jeux vidéo n’ont pas pu s’offrir une PlayStation 5 officiellement disponible depuis le 19 novembre dernier en France , Sony a fait face à une importante rupture de stock et des milliers de joueurs vont encore devoir patienter avant de pouvoir acquérir l’objet tant convoité.

Au Etats Unis, un américain a eu l’idée d’acheter des centaines des consoles de jeu, 221 très exactement dans le but de les revendre plus cher afin de faire des bénéfices et il a touché le jackpot grâce aux importantes demandes des joueurs déçus ne pas avoir réussi à obtenir une PS5.

En effet le média Hitek vient de relayer une interview de Business Insider, le magazine américain a interviewé l’individu en question, âgé de 22 ans et habitué à faire de l’achat revente pour générer des profits a saisi l’opportunité en achetant 111 PlayStation 5 avec le lecteur de disque et 110 PS5 digital édition pour un investissement total d’un peu plus de 83 000 euros. En seulement 7 jours, le jeune homme a déjà empoché 30 000 euros et a révélé que les acheteurs sont prêts à payer le double du prix de base pour s’offrir la précieuse console de Sony alors qu’il espère réaliser un gain total de 150 000 euros.