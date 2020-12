Eminem accusé par Machine Gun Kelly du fiasco de son album !

En clash avec Eminem depuis années, Machine Gun Kelly est revenu sur son embrouille avec Slim Shady lors d’un entretien pour Interview Magazine l’accusant d’avoir causé l’échec d’un de ses albums, leur clash serait la raison pour laquelle l’album “Hotel Diablo” paru au mois de juillet 2019 n’a pas été bien accueilli par le public.

Avec le diss track “Killshot” contre MGK sorti en 2018, Eminem avait réussi à obtenir le record de vues sur Youtube pour un morceau de rap avant d’être finalement battu au mois de mai dernier par le single “Gooba” qui a avait marqué le retour de 6ix9ine après sa libération de prison, ce morceau semble avoir causé beaucoup de tord à Machine Gun Kelly comme il vient de l’expliquer dans une longue interview.

“En tant qu’album hip-hop, Hotel Diablo est impeccable de fond en comble et il donne aussi un indice sur mon évolution vers le pop-rock mais j’étais encore en beef avec Eminem et les gens se sont focalisés là-dessus.” a-t-il déclaré concernant la sortie de l’album “Hotel Diablo” en 2019 avant de continuer d’expliquer dans les détails ses propos à ce sujet.

“C’est comme si vous faisiez un film de merde et que vous sortiez un bon film juste après : les gens se concentrent sur le fait qu’ils ont détesté ce que vous avez fait auparavant. Mais ce que j’ai dit dans le beef, c’est exactement ce que je devais faire, mais cela a nui à mon projet qui n’a pas été bien accueilli.” a-t-il poursuivi lors de cet entretien.

“J’ai compris mon erreur et j’ai fait mon album suivant sans me soucier de ce que le public allait penser.” a ensuite conclu Machine Gun Kelly au sujet de l’échec commercial de cet album alors que son projet suivant “Tickets To My Downfall” paru en 2020 a eu un bon accueil auprès du public en réussissant à prendre à la première place du classement du Billboard aux Etats Unis.