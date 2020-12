Tayc – Fleur froide

Auteur, interprète et chanteur, Tayc nous plonge dans ses titres aux sonorités africaines et thématiques romantiques, il définit son propre univers Afrolov.

L’album « Fleur Froide », maintient lunivers sensuel et sensible de lartiste. Il y réunira des invités français prestigieux et quelques surprises internationales. La diffusion dun court métrage en salle à la sortie et la sortie dune fragrance « Fleur Froide » inédite réalisée par lartiste définiront lunivers de lalbum.

Avec le premier extrait de son album, « Ny Pense Plus », Tayc a maintenu lenthousiasme du public et devient single or en moins de trois mois.

Tracklist

1. Cette vie

2. Vrai OG

3. Miel

4. Haine colorée (Feat. Christine and the Queens)

5. N’y pense plus

6. Comme toi

7. Vous deux

8. Baby papa

9. African sugar (Feat. Tiwa Savage)

10. Qui

11. Better

12. J’ai mal

13. Et si… (Feat. Camille Lellouche)

14. Mieux

15. 5 ans

16. Parle moi

17. Toxic boy

18. Ride (Feat. Leto)