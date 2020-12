Quand Booba, Jul, Rohff, Nekfeu s’affrontaient !

Ce vendredi 4 décembre a marqué l’anniversaire des 5 ans de la journée légendaire du premier vendredi du mois de décembre 2015 lorsque le rap game en France a tremblé avec la sortie des 4 albums de rap français de Jul, Nekfeu, Booba et Rohff le même jour.

En effet il y a 5 ans, jour pour jour, le rap français a connu une journée très animée avec la sorties de l’album “My World” de Jul (son quatrième album studio) via son label D’or et de platine certifié Disque de diamant un an et demi après sa sortie avec les tubes “En Y”, “Wesh alors”, ou encore “Amnésia”.

Nekfeu avait également choisi cette date pour sortir la réédition avec 8 morceaux inédits de son album solo “Feu” sorti le 8 juin 2015 sur le label Seine Zoo qui dépassé au mois d’octobre 2017 les 500 000 ventes pour obtenir également certification ultime de disque de diamant.

Le même jour, Rohff présente son huitième album studio avec “Le Rohff Game” sur le label Foolek Empire qui obtiendra la t certification de disque d’or au mois de mars 2017 un peu plus d’an après sa sortie mais l’époque en plein clash avec Booba, ce dernier décidé d’aligner la date de sortie de son album “Nero Nemesis” à celle du nouvel opus d’Housni pour tenter de le concurrencer, le projet de B2O sera ensuite certifié double disque de platine un an après sa sortie au mois de janvier 2017 grâce notamment à l’énorme succès du single “Validée” avec Benash.

A l’époque après une semaine d’exploitation, Jul avait pris la première place du Top Albums avec « My world » cumulant 66 394 ventes, suivi de Booba « Nero Némésis » totalisant 35 138 ventes en 7 jours alors que Rohff avait écoulé 20 582 exemplaires de « Rohff Game » et Nekfeu 14. 247 copies de « Feu Réédition ».