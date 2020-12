Booba : la Sexion D’Assaut abandonné par Gims ? B2O attaque directement à Barack Adama

Gims aurait-t-il abandonné la Sexion D’Assaut, l’accusation lancée par Booba à Barack Adama, en attendant le retour de la Sexion qui semble se préciser avec la dernière publication Instagram du groupe Parisien dans une story sur le réseau social, B2O continue à s’attaque à Meugui et Barack Adama en affichant sa récente conversation privée avec ce dernier.

La semaine dernière, Booba a posté sa conversation en DM avec Barack Adama pour le questionner si Gims fait bien toujours parti de leur groupe et pour s’en prendre à lui, au mois d’octobre dernier les deux rappeurs s’étaient déjà embrouillés sur les réseaux sociaux après les moqueries de B2O à l’encontre de plusieurs membres de la Sexion D’Assaut.

Il y a deux mois Barack Adama avait tout d’abord répondu aux attaques de DUC avant de finalement se rétracter en expliquant qu’il ne souhaite pas se lancer dans un clash et tout remerciant le rappeur français exilé à Miami pour le coup du buzz et la visibilité apportée, “Je ne répondrai plus jamais, j’ai dit ce que j’avais à dire. Je vais pas m’amuser à faire des clashs, j”suis père de famille, j’ai pas que ça à foutre que de clasher. On est là pour des faire des sous, pour faire des vraies choses.” avait-il déclaré à l’époque.

Barack Adama ne répond pas publiquement à B2O préférant se concentrer sur sa musique mais à tout de même poursuivi sa conversation en privée avec Booba qui n’a pas hésité à l’afficher en postant une capture de leur échnage, “C’est vrai que marabout a abandonné la Sexion d’Assaut ? Pas de retour des Rois” questionne-t-il.

“Allez salam. Fin de DM avec toi, t’es décevant. T’étais une légende Wallah” a répondu le rappeur de la Sexion avant d’ajouter “Tu peux pas l’éteindre malheureusement. Déjà fait des sons corrects. T’es devenu trop trop nul, réveil wesh. T’étais trop fort”.

Booba a ensuite continuer en affichant le total des streams d’un single Barack Adama sur la plateforme de streaming Spotify avec un cumule de 21 000 écoutes mais Barack Adama n’a réagi en taclant le DUC avec humour sur l’achat de streams, “Je vais acheter du stream comme toi, envoi les contacts”, “T’as pas d’argent” conclu B2O à la fin de la conversation avec plusieurs émojis mort de rire.

A noter que la Sexion D’Assaut devrait faire une annonce dans trois jours selon les compteur mis en place sur la page Instagram officielle du groupe mais le mystère reste entier, la sortie de album “Le retour des rois” est toujours attendue pour l’année prochaine et semble enfin se concrétiser après plusieurs années d’une longue attente pour les fans.