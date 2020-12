La Sexion D’Assaut fait enfin l’énorme annonce attendue par tous

Ca y est c’est officiel, la Sexion D’Assaut va faire son retour en 2021, depuis la mise en place il y a 3 jours d’un compteur sur la page Instagram du groupe Parisien, ce retour était pressenti mais sa savoir exactement la teneur de cette annonce, nouveau morceau ou encore la date de sortie de l’album “Le Retour Des Rois“.

Finalement, la Sexion D’Assaut a confirmé leur retour sur les réseaux sociaux ce jeudi avec Gims, Black M, Lefa, Barack Adama, Maska, Doomams et JR O Crom mais pour le moment il s’agit uniquement d’un retour sur scène avec une tournée dans toute la France en 2021 ainsi qu’une date de concert à Paris La Défense Arena le 25 septembre 2021, la mise en vente des billets sera ouverte ce vendredi 11 décembre à partir 10 heures sur le site www.sexiondassautlatournee.com.

“SEXION D’ASSAUT – LA TOURNEE EVENEMENT En tournée dans toute la France à partir du 1er juillet 2021 A Paris La Défense Arena Samedi 25 septembre 2021 PREVENTES sur ce site officiel dès le 11 décembre à 10h00. Sexion d’Assaut « le Retour des Rois »”, peut-on lire sur le site internet de la tournée en question qui explique que l’album de la Sexion D’Assaut a été retardé par les carrières des uns et des autres mais que l’album est confirmé.

“Gims, Black M, Lefa, Barack Adama, Maska, Doomams et JR O Crom, donnent rendez-vous à leur public dans toute la France à partir du 1er juillet 2021 et le Samedi 25 septembre 2021 à Paris La Défense Arena. Une occasion exceptionnelle de pouvoir redécouvrir les plus gros tubes du groupe tels que Désolé, Balader, Avant qu’elle parte, Wati By Night, Ma Direction… Un concert qui sans aucun doute ouvrira une nouvelle ère dans l’histoire du groupe. L’histoire est en marche.” précise l’annonce de l’événement débutera l’été prochain.

“Les soldats, on est enfin de retour pour une tournée à partir du 1er juillet 2021 et le samedi 25 septembre 2021 à Paris La Défense Arena. On a hâte de vous revoir, on a tellement de choses à se dire et tellement de moments à revivre ensemble. Ouverture de la billetterie demain à 10h en exclusivité sur www.sexiondassautlatournee.com #sexiondassaut” ont également annoncé le groupe Parisien sur leur compte Instagram ce jeudi soir pour combler l’attente des fans de la Sexion D’Assaut.