Validé 2 : Apash toujours en vie ? Hatik sème le doute avec cette photo

Alors qu’il vient de dévoiler sa dernière collaboration avec Alrima sur le single « Jusqu’au bout » à travers ce titre, les deux artistes évoquent leur réussite, et ce que celle-ci induit, un featuring qu’ils ont mis en image avec le clip, Hatik a également suscité l’intrigue des fans de la série Validé en s’affichant avec le réalisateur Franck Gastambide qui tourne actuellement la saison 2.

Apash encore en vie dans la saison 2 de Validé ?

Attention spoiler pour ceux qui n’ont pas encore terminé de regarder la saison 1 de Validé, la fin du dernier épisode laisse supposer que Apash est mort, Hatik qui incarne le rôle de ce rappeur qui tente de se faire un nom dans le monde du rap français épaulé par ses deux amis d’enfance “validé” par une des stars du milieu a surpris tout le monde cette semaine apparaissant sur le tournage de la seconde saison de la série en postant sur une photo avec Franck Gastambide dans les locaux de la radio Skyrock où tout a commencé, rapidement les internautes se sont donc interrogés à juste titre sur sa participation à cette nouvelle saison ce qui pourrait dévoiler la suite de l’intrigue alors que pour le moment il ne fait pas partie du casting officiel et il ne semble n’avoir fait une petite visite à ses amis, ce devrait devrait bien apparaitre dans la série mais reste à savoir comment.

Le mystère reste encore entier sur la participation d’Hatik mais suite à cette visite à Frank Gastambide, le cliché posté sur la page Instagram officiel de la série a rapidement cumulé plus de 45 000 likes et les réactions ont été nombreuses auprès des internautes qui se sont questionnés pour lancer différentes théories sur la suite des événements, Apash pourrait encore être vie ou même apparaître dans des flashbacks, lors d’un interview le réalisateur avait d’ailleurs confirmé que dans cette deuxième saison, “on entendra parler encore d’Apash, William et Brahim, qu’ils soient vivants ou morts.” mais des nouveaux personnages vont également être présents et on sait déjà que Rohff, YL, Soolking, Kofs et Alonzo ont participé au tournage de la saison 2 de Validé.