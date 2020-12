Pornhub vient de supprimer 80 % de ses vidéos

En pleine polémique Pornhub a été contraint de faire un énorme ménage dans son contenu en supprimant des millions de vidéos jugées illicites, une décision radicale pour plateforme d’hébergement de contenus pour les adultes qui ne contient désormais plus de que 4,7 millions de vidéos.

Pornhub n’accepte plus les contenus non vérifiés sur le site, des mesures misent en place notamment suite à l’enquête lancée contre la société par Mastercard et Visa sur des vidéos qui vont à l’encontre de la loi, la société a installé un filtre pour n’accepté que des vidéos des partenaires officiels ou encore des membres validés par son modèle avec le message, “a été signalé pour véri­fi­ca­tion confor­mé­ment à notre poli­tique de confiance et de sécu­rité”.

« Dans le cadre de notre poli­tique d’in­ter­dic­tion des télé­char­ge­ments non-véri­fiés, nous avons égale­ment suspendu tous les conte­nus précé­dem­ment télé­char­gés qui n’ont pas été créés par des parte­naires de contenu ou des membres du programme modèle » a expliqué Pornhub dans un communiqué relayé par Vice alors que le site permettait auparavant à n’importe qui de mettre en ligne librement une vidéo.