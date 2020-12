Eminem s’en prend à Snoop Dogg pour ne pas être dans ses rappeurs préférés

Eminem a vraiment mal pris les commentaires de Snoop

2020 se termine comme elle a commencé, avec un nouvel album d’Eminem, pour la première fois de sa carrière, la légende vivante sort deux projets la même année, après Music To Be Murdered By, le 17 janvier, le voici de retour avec Music To Be Murdered Bu – Side B (Deluxe Edition), 16 nouveaux morceaux dont il est le producteur exécutif, en compagnie de Dr. Dre.

Je suis habitué à ce que les gens me frappent

Dans le morceau “Zeus” extrait de ce projet, Eminem en a profité pour répondre à Snoop Dogg qui avait il y a quelques mois donné les noms de ses 10 rappeurs préférés dans l’émission Breakfast Club, une liste dans laquelle ne figurait pas Slim Shady ce qui fait beaucoup jaser, Snoop s’était d’ailleurs expliqué sur cette absence et les raison de son choix.

“Eminem, le grand espoir blanc. Les rappeurs blancs n’avaient aucun respect dans le rap. Soyons sincère, aucun. Dre a probablement mis Eminem dans une position où il peut être considéré comme l’un des dix meilleurs rappeurs de tous les temps je ne le pense pas mais le rap game pense qu’il est l’un des dix meilleurs paroliers.” avait tout d’abord déclaré avant de poursuivre “Mais c’est juste parce qu’il est avec Dr. Dre et que Dr. Dre l’a aidé à trouver le meilleur Eminem qu’il pouvait trouver. Je ne le mets pas dans mon top 10 parce qu’il y a des rappeurs des années 80 avec lesquels il ne peut pas rivaliser. Comme Rakim, Big Daddy Kane, KRS-One, LL Cool J, Ice Cube.”.

Des propos qui n’ont pas échappé au principal intéressé qui vient de répondre en musique avec le titre “Zeus”, “En ce qui concerne de mettre un terme aux beefs, Je suis habitué à ce que les gens me frappent, Mais simplement pas dans mon propre camp, Je suis diplomatique parce que j’essaye de l’être, La dernière chose dont j’ai besoin, c’est que Snoop me dénigre, Mec, tu étais comme un p*tain de Dieu [god] pour moi, Mec, pas vraiment en fait (Haha), J’avais écrit « chien » [dog] à l’envers” a-t-il lâché (traduction Adramatichiphop).