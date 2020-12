Agathe Auproux témoigne de sa reconnaissance envers Cyril Hanouna

Entre son activité de journaliste et chroniqueuse de télévision française Agathe Auproux s’est notamment fait connaître du grand public pour sa participation à l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna lors d’une session avec les internautes sur Instagram, elle a fait quelques confidences.

Agathe Auproux avait quitté TPMP ainsi que la société de production de Cyril Hanouna, H2O Productions au mois de décembre 2019 avant de faire un retour au mois de septembre dernier dans l’émission Balance ton post, “J’ai pris la décision de mettre fin à ma collaboration avec H2O, avec qui j’ai beaucoup aimé travailler ces 3 dernières saisons” avait-elle confié à l’époque de son départ.

Après une période difficile depuis 2019, atteinte d’un cancer du système lymphatique, elle a été contrainte de faire 6 mois de chimiothérapie mais se porte mieux aujoud’hui, “Les amiiiiis j’ai profité de cette première matinée déconfinée pour aller marcher dans la nature, sur un sentier qui relie Monaco à Menton et qui est jonché d’une multitudes d’escaliers bancals qui descendent à la mer. Incroyable. Ca m’a fait un bien fou, donc je vous partage 10 photos de ce que j’ai vu lors de cette petite randonnée, en me disant que ça pourrait vous faire du bien à vous aussi” a-t-elle confié cette semaine sur une publication Instagram.

Questionnée par un internaute lors d’un live sur le réseau social sur sa plus belle rencontre du point de vue du monde télévisé, Agathe Auproux a répondu “Cyril. Hanouna bien sûr. Pas Lignac”, elle s’est donc montrée reconnaissante envers l’animateur qui l’a toujours soutenu même dans les moments les plus difficiles, “Il me propose d’aller voir son père, le docteur Ange Hanouna, généralise aux Lilas, décoré de la Légion d’honneur pour ses 41 années de parfaits services. Je n’ai aucune envie de le déranger, encore moins de faire une heure et demie de route pour consulter un 3ème médecin… Cyril insiste, j’accepte” a-t-elle témoigné dans son livre.