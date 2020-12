Vald recalé du casting d’un film parce que son fils s’est “chié dessus”

Après avoir avoir créé la surprise avec “Matrixé” et “Guccissima”, les deux artistes référents du rap français, Heuss L’Enfoiré et Vald, prolongent l’événement avec leur album en commun “Horizon vertical” disponible depuis vendredi dernier pour une surprenante et efficace alchimie sur un projet frôlant la perfection, multipliant flow unique, punchlines ciselées, productions parfaitement calibrées.

L’ensemble dans une vibe sombre et mélancolique saupoudré ce cynisme et d’ironie, cette sortie est portée par deux clips au visuel léché, “Royal Cheese” et “Mauvais” réalisés par le brillant duo Kub&Cristo, pour la promotion de ce nouvel opus le deux rappeurs français étaiement également de passage dans l’émission Clique présentée par Mouloud Achour dans les Studios de la Seine, pour une conversation en toute décontraction lors de laquelle Sullyvan a confié une anecdote amusante sur sa participation au casting dans film et son fils.

Vald a révélé qu’il avait participer au casting du film “La source” avec Sneazzy, un long métrage réalisé par Rodolphe Lauga sorti au mois de juillet 2019 avec Christophe Lambert et Alice David, le rappeur du 93 aurait pu faire ses débuts au cinéma dans ce film mais il n’a pas été retenu par la production notamment suite à un petit incident causé involontairement par son fils.

“Et mon fils, il se chie dessus. Ça pue de fou et je les connais pas, et j’ai rien pour le changer, et eux, ils veulent être gentils, ils ne me le disent pas.” a expliqué Vald dans Clique alors qu’il s’était rendu à un rendez vous pour se présenter et avoir des précisions sur le film “La Source”, “Il a tout niqué dans le bureau, ça puait à avoir mal à la tête. Et personne n’a rien dit et on est parti. Et du coup, ils ont pris Sneazzy” a-t-il ensuite ajouté en s’amusant de la situation qui aura donc mis un terme pour le moment à sa tentative d’obtenir un premier rôle au cinémai.