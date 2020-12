Les révélations sur JP l’influenceur, sans permis, il s’affichait avec le véhicule de sa mère

Jean-Pierre Fanguin démasqué

Au printemps dernier, le jeune homme avait fait un énorme buzz sur la toile, Jean-Pierre Fanguin qui s’est présenté comme un influenceur “entrepreneur” vous promettez des astuces pour devenir rapidement et facilement très riche comme lui.

L’influenceur s’affichait avec le véhicule de sa maman

En effet ce dernier avait publié plusieurs vidéos sur Facebook, Instagram ou YouTube pour vous promettre de faire fortune avec ses conseils pour le trading et grâce à la crypto-monnaie s’affichant avec un look très bling-bling et des voitures de luxe aux réparties légendaires comme “Salut jeune entrepreneur” et “La question elle vite répondue”, une grosse imposture finalement révélée comme cela laissé présager mais qui avait suscité des nombreuses réactions à l’époque.

Jean-Pierre Fanguin est une jeune homme de 21 ans originaire de Suisse, après les vidéos diffusées sur la toile, il a récemment attiré l’attention des forces de l’ordre mais pour une autre raison, l’influenceur a enfreint le code la route avant d’être condamné au mois de septembre, ce dernier n’ayant pas de permis de conduire valable prétend être sans profession et ne roule sur l’or selon la justice.

Son profil est très éloigné du riche entrepreneur affiché, en réalité la Mercedes-Benz C200 qui apparaît dans une de ses vidéos et qu’il conduit, ne lui appartient pas, la voiture est au nom de sa mère, l’individu a également utilité la plaque d’immatriculation du véhicule pour la coller illégalement sur une Ferrari dans une autre séquence, l’influenceur a écopé de 150 jours-amendes avec sursis de 27 euros par jour “violation simple des règles de la circulation, conduite sans autorisation et usage abusif de permis et de plaques“.