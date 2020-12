Gims choque avec sa déclaration sur l’esclavage, les internautes réagissent

“Il n’est pas le fait de tous les Blancs”

Lors d’une récente interview pour Paris Match Gims s’est exprimé sur le rôle des noirs pendant l’esclavage, des propos qui n’ont manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux alors que le rappeur de la Sexion D’Assaut vient d’obtenir un nouveau disque de platine en solo pour son album “Le Fléau”.

Les Noirs aussi ont fait des choses horribles.

“J’ai rencontré des gens incroyables en France, je ne suis pas dans cette haine de Noir, de Blanc. J’ai toujours été contre le racisme et contre l’injustice. C’est quand on commence à monter des groupes, quand on arrive plus à faire la part des choses que la haine s’installe…” a déclaré Gims lors de cette longue interview au sujet du racisme avant de préciser qu’il ne se voit pas participer à un type de manifestation comme les Black Lives Matter, “Le fait de devoir proclamer que la vie d’un Noir compte est une dinguerie absolue. On complique les choses”.

Gims s’est ensuite exprimé au sujet de l’esclavage, “On sait que l’esclavage a été pointé du doigt. Il n’est pas le fait de tous les Blancs. Les Noirs aussi ont fait des choses horribles .Le truc est de ne pas entrer la généralité. C’est comme pendant les guerres, ce sont les militaires qui viennent sur place. Ce n’est pas l’ensemble du pays qui est en guerre. Peut-être que j’aurais réagi différemment si je n’avais pas rencontré certaines personnes. C’est une Française pure souche qui m’a fait découvrir les pièces de théâtre de Molière. J’ai compris grâce à elle l’importance de la culture. On connaît les hommes à travers le texte, et le texte c’est la culture.” a-t-il confié.

Des propos qui ont surpris les internautes, “« Le fait de devoir proclamer que la vie d’un Noir compte est une dinguerie absolue » (Rien ne va dans cette interview)”, “« L’esclavage n’est pas le fait de tous les Blancs. Les Noirs aussi ont fait des choses horribles. »”, “Mais rien que la couv purée elle m’assassine”, s’insurge notamment les internautes sur le réseau social Twitter comme vous pouvez le découvrir ci dessous.

« L’esclavage n’est pas le fait de tous les Blancs. Les Noirs aussi ont fait des choses horribles. » 😒 pic.twitter.com/4hd9mFlNSX — Dan Hastings-நாராயணன் (@notdanhastings) December 19, 2020

« Le fait de devoir proclamer que la vie d’un Noir compte est une dinguerie absolue » (Rien ne va dans cette interview) pic.twitter.com/wio4TNc87I — Dan Hastings-நாராயணன் (@notdanhastings) December 19, 2020

Mais rien que la couv purée elle m'assassine — Christelle Murhula (@CMurhula) December 19, 2020

C’est réel ? — Jennifer Padjemi (@jenniferpadjemi) December 19, 2020

Un joli discours de droite en somme. pic.twitter.com/S3W6jwhkWi — Dan Hastings-நாராயணன் (@notdanhastings) December 19, 2020