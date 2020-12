Khabib valide McGregor dans son classement des meilleurs combattants malgré les rivalités

Le combattant russe s’est exprimé sur un possible retour

Après sa victoire face à Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov avait surpris toute le monde en annonçant officiellement sa retraite en raison d’une promesse faite à sa mère après le décès de son père, un choix salué par Conor McGregor qui avait fait les louanges de son rival Russe invaincu dans l’octogone dans un message sur son compte Twitter pour lui rendre hommage.

Khabib Nurmagomedov fait l’éloge de Conor McGregor

Le combattant de MMA russe d’origine daghestanaise avait terminé sa carrière avec une 29ème victoire consécutive, lors d’un récent entretien pour la chaîne russe Match TV, Khabib Nurmagomedov a parlé de plusieurs sujets en dévoilant notamment son classement des trois meilleurs combattants, “Le top 3 des combattants actuellement ? Poirier, McGregor et Makhachev” a-t-il confié avant de revenir sur le bilan de l’année de la catégorie poids légers de l’UFC “Les événements majeurs en 2020 ont été construit autour des poids légers.”. ,

“Tout d’abord le retour de Conor, puis Gaethje contre Ferguson, puis le comeback de Poirier, et mon combat avec Gaethje. Cette division a toujours été intéressante et compétitive” a-t-il poursuivi avant d’expliquer qu’il n’envisage pas son retour dans l’octogone pour le moment, “Ils veulent que je poursuive. C’est clair, j’ai été dans cette ligue durant 9 ans et je n’ai aucune défaite. J’ai une histoire, une grande fanbase” a-t-il confié avant de conclure à ce sujet “Ils offrent des conditions et des adversaires, mais il est difficile de surprendre un combattant”.

Malgré les rivalités au mois de novembre dernier Conor McGregor avait également fait les louanges de son rival Russe invaincu dans l’octogone, “Un combattant de grappling phénoménal. Il est actuellement le meilleur dans ce sport. J’ai la réponse cependant, et ils le savent” avait-il déclaré sur les réseaux sociaux alors que l’Irlandais n’avait cessé de le provoquer avant et après leur combat en 2018.