Alonzo défie les jeunes rappeurs de rester au Top aussi longtemps que lui

Le plus dur c’est la durée

Alors qu’il a débuté sa carrière de rappeur au début des années 2000 avec son groupe Psy 4 De La Rime formé avec Soprano, Vincenzo et Dj Sya Styles dont le premier album nommé “Block Party” est sorti en 2002, Alonzo est toujours présent dans le rap game après vingt années de carrière dans la musique.

Alonzo lâche un gros freestyle inédit

En attendant le volume 2 de Capo Dei Capi prévu pour le courant de l’année 2021, au mois d’octobre dernier, Alonzo a participé à la compilation de Rap Marseillais réalisée par Jul intitulée “13 Organisé” regroupant l’ancienne et la nouvelle génération des rappeurs de la ville Phocéenne, tout au long de sa carrière d’abord avec son groupe puis en solo, le rappeur Marseillais a réussi à s’adapter à l’évolution du rap notamment lors de ces dernières années et à tenu à le rappeler au plus jeune.

En effet lors d’un live sur Instagram en compagnie de ses amis Soso Maness et L’Algérino, Alonzo a parlé des rappeurs actuels en les défiant de rester la même performance que lui en restant aussi longtemps dans la musique, “Moi je le dis aujourd’hui il y a plein de rappeurs qui sont en vogue ils ont plein de disque d’or, ils sont en bombe, mais wallah je le dis c’est un petit conseil, le plus dur c’est la durée. Parce que tu sais que ce soit l’Algerino que ce soit moi, on a commencé le rap il y a au moins 20 ans même plus, aujourd’hui on est encore là” a-t-il déclaré.

“C’est-à-dire qu’il y a des gens qu’ils aiment ou qu’ils aiment pas, c’est les goûts et les couleurs mais on est encore là et ça c’est le plus dur à faire.” a-t-il ensuite expliqué avant de conclure à ce sujet, “Je donne rendez-vous à tous les rappeurs actuels dans 20 ans dans 26 ans, tous les rappeurs qui font hala là”, Alonzo a également apporté son soutien Soso Maness qui a tout comme lui participer au projet “13 Organisé”, “Je sais que tu es conscient Soso je sais que tu vas perdurer” alors que ce dernier a confié vouloir arrêté dans 3 ans.

En ce début d’année, Alonzo a aussi présenté sur YouTube la vidéo réalisée par 134clip de son nouveau freestyle « Divo » composé par Fakri Jenkins, “Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 pour vous et vos familles mes vaillants. Comme la coutume le veux, voici le massacre de la Saint Sylvestre « Freestyle DIVO » N’hésitez pas à me faire part de vos avis et je vous dis à l’année prochaine pour CAPO DEI CAPI VOL II” a-t-il commenté à cette occasion sur Instagram.