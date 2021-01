L’exorbitant salaire de Wejdene révélé !

Après avoir validé la vidéo de Gims qui s’ambiance sur son tube Coco et avoir intrigué le public en faisant sous entendre une possible collaboration avec PNL, le groupe formé du duo Ademo et N.O.S, le salaire de Wejdene vient d’être dévoilé cette semaine dans les médias et risque bien de vous surprendre.

Suivi par plus de 1,8 millions de fans sur Instagram et 1,3 millions d’abonnés sur sa chaine Youtube, le succès de Wejdene a explosé cette année avec une ascension fulgurante suite à la sortie de son single “Anissa” qui affiche plus de 75 millions de vues en 7 mois d’exploitation alors que la vidéo “Coco” en cumule plus de 56 millions et le visuel du morceau “16” son dernier clip en date totalise près de 7 millions de vues malgré la polémique suscitée auprès des associations de défense des animaux pour la présence d’un ours brun dans la vidéo, une espèce protégée. Des chiffres impressionnants, la jeune chanteuse n’avait d’ailleurs pas réagi à cette affaire dénoncée par la PETA (Pour une Éthique dans le Traitement des Animaux) mais cela n’a pas compromis la promotion de son premier album certifié Disque D’or quelques mois après sa sortie avec plus de 50 000 ventes.

Révélée au public grâce à TikTok et très active sur les réseaux sociaux pour rester proche de son public, Wejdene aura donc connu une année 2020 pleine de réussite, son train de vie a entièrement changé avec cette célébrité lui permettant de générer des revenus confortables et de quitter le lycée pour consacrer tout son emploi à sa carrière de chanteuse comme elle l’avait confié il y a quelques mois tout en poursuivant les études par correspondance, “Je fais l’école par correspondance, je ne peux pas y retourner. Si je retourne dans une école, il faut qu’elle soit privée. Je ne peux pas être à deux endroits en même temps” avait-elle déclaré au mois à la rentrée 2020. Au sujet de son salaire l’artiste managée par Feuneu a réussi à se faire un salaire estimé à plus de 12 000 à 16 000 euros par mois, une information que la chanteuse nous a faite déjà révélé dans les paroles du morceau “16”, “Trois-quatre mille euros par semaine, ça m’coûte pas un bras” explique-t-elle à ce sujet. Elle affirme engendrer une source d’argent faramineuse chaque semaine mais garde la tête sur les épaules en expliquant lors d’une récente interview vouloir mettre son argent côté pour investir plus tard et ne pas faire n’importe quoi avec.