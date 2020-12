Wejdene annonce une dinguerie avec PNL !

Wejdene en featuring avec PNL ?

Après avoir annoncé son concert la samedi 4 décembre 2021 au Zénith de Paris avec le lancement de la mise en vente des billets pour participer à cet événement, Wejdene vient de publier une étonnante story sur son compte Instagram au sujet du groupe PNL formé par les deux frères Ademo et N.O.S.

La jeune chanteuse fan d’Ademo et N.O.S

Alors que PNL a été absent de la scène musicale cette année, l’album “Deux frères” paru en 2019 a franchi le cap des 500 000 ventes pour obtenir la certification de disque de diamant, le second dans la carrière du duo après l’album “Dans la légende” et le groupe a même été nominé à la cérémonie des Victoires de la musique dans la catégorie meilleure création audiovisuelle pour le clip “Au DD” en remportant le prix, un succès qui ne laisse pas indifférent Wejdene.

La jeune chanteuse âgée de 16 ans vient de fêter son premier Disque D’Or avec son album “16” et a laissé sous entendre son souhait de faire une collaboration avec PNL dans une story, véritable phénomène de cette année 2020 marquée par le succès de ses tubes “Anissa” et “Coco” confirmé par la sortie de son premier projet sur lequel elle avait fait le choix risqué mais assumé de ne faire aucun featuring.

Une époque révolue, Wejdene vient de collaborer avec Jul sur le single “Loin du monde” extrait du dernier album du rappeur Marseillais et qui a réalisé la meilleure entrée de la semaine au Top Singles avec plus de 3,2 millions équivalent streams, mais elle vient de faire une surprenante révélation en postant une photo d’elle avec la légende “On leur dit ?” tout en mentionnant le compte Instagram officiel du groupe PNL, “@pnlmusic”.

Wejdene est ensuite restée mystérieuse sur cette information concernant PNL, une annonce qui a rapidement mis le feu à Twitter et a suscité des nombreuses réactions de la part des internautes qui ont très pris sérieusement cette annonce, “Pnl c’est éclaté Wejdene est largement meilleur qu’eux”, “le s’affiche wsh, ils ont fait de feat avec personne j’vois pas pourquoi ils en feraient avec Wejdene”, “Vous critiquer mais la elle ce fait des sous la petite”, “j’espère aussi que c’est faut tqt”, “Mddr dis moi pas qu’elle va faire un truc avec pnl”, peut-on lire dans les commentaires sauf qu’il est quasi-impossible que cette collaboration se fasse un jour, les deux rappeurs français n’acceptent aucun featuring sauf avec les artistes avec qui ils sont proches.