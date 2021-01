Booba surprend en apportant publiquement sa force à Trump ?

Habitué à être censuré, averti et banni sur les réseaux sociaux pour son comportement et ses publications qui enfreignent souvent les règles de la communauté, Booba récemment annoncé la sortie de son propre réseau social nommé YO2 pour le mois de mars prochain, une mésaventure similaire vient d’arriver à Donald Trump, soutenu avec ironie par B2O .

Booba, Trump même combat sur les réseaux

Alors que Booba vient tout juste d’annoncer officiellement la sortie programmée de son nouvel album Ultra pour la date du 5 mars 2021, un dixième opus très attendu par le public et dont les deux premiers sont déjà connus avec les singles 5G et Azerty, de quoi faire monter la pression avant le mois de mars mais ce vendredi 8 janvier, le rappeur français qui vit aux Etats Unis depuis plusieurs années où il a établi son domicile vient de surprendre ses fans en affichant publiquement son soutien à Donald Trump mais d’une façon humoristique.

Définitivement banni d’Instagram tout en ayant affirmé cette semaine qu’il ne fera jamais son retour sur le réseau social, B2O est désormais très actif sur Twitter et enchaine les publications pour faire sa promotion ou pour les clashs mais également pour commenter l’actualité du moment dans le monde, ce jeudi le 45ème président des États-Unis a été viré des réseaux Insta, Twitter et Facebook après plusieurs publications avec des déclarations virulentes et pour avoir approuvé l’envahissement du Capitole à Washington par ses partisans qui ont stoppé au Congrès des États-Unis la validation du triomphe de Joe Biden aux élections présidentielles.

“@realDonaldTrump On se retrouvera mon gars. C’est des jaloux!!! #force” a commenté avec amusement Booba sur Twitter en postant une photo de Donald Trump tout en mentionnant le compte certifié de ce dernier sur lequel on peut lire le message “Ce Tweet n’est plus disponible car il a enfreint les Règles de Twitter. En savoir plus” sur la plupart de ses publications, un message ironique de B2O qui compare ici sa situation à celle du président américain pour avoir été tous les deux sanctionnés par les réseaux sociaux à cause de leur comportement.