Mohamed Henni choqué par la rumeur de Kanye West avec un Youtubeur, il drague Kim K

En couple depuis plus huit années, après des nombreuses rumeurs, le couple Kanye West et Kim Kardashian va divorcer, la nouvelle est tombée cette semaine suivie d’une étonnante rumeur qui a agité la presse aux Etats Unis, le célèbre rappeur américain aurait eu une liaison avec un homme ce qui n’a pas manqué de faire réagir le Youtubeur français, Mohamed Henni.

En plus des révélations de bipolaire du rappeur, depuis plusieurs mois il y a des tensions dans le célèbre couple et cette fois ci, Kim K semble bien décidé à demander le divorce et fait appel à une avocate spécialisée dans ce domaine pour entamer une procédure pour mettre fin à son union avec son mari, Kanye West qui a également fait face à une improbable rumeur, celle d’une liaison avec Jeffree Star, un Youtubeur très connu aux Etats Unis, un autre Youtubeur, le français Mohamed Henni s’est empressé de commenter cette information à sa façon avec beaucoup d’humour.

“Oh Kanye, you’re crazy ? Tu passes de Kim à un keum, wallah c’est incroyable. C’est plus Kanye c’est Ken-nie, il ken et il nie les faits.” s’amuse Mohamed Henni sur son compte Snapchat visiblement très inspiré face aux rumeurs de tromperie de Kanye West, “Toi t’es moche tu galères à trouver une meuf, lui il trouve Kim il l’a trompe. Kanye West c’est pas un bad boy c’est une game-boy, tête de game-boy qu’il a wallah mon frère” ajoute ensuite le Youtubeur qui décide également de prendre l’initiative de contacter en privé Kim Kardashian sur Instagram.

Alors que Kanye West n’a pas fait de commentaire sur cette étonnante rumeur le concernant, Jeffree Star s’est finalement exprimé pour démentir la rumeur, “Mon téléphone était en train d’exploser. (…). Je reçois des demandes de médias. (…) Je lis la chose la plus stupide que je n’ai jamais lue de ma vie” a-t-il expliqué avant de conclure “Donc je vais le dire ici clairement. J’aime les hommes très grands. Kanye et moi n’avons jamais traîné ensemble et toute cette histoire est vraiment drôle”.