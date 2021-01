Rohff dégomme 6ix9ine et traite Booba de pervers

Rohff s’attaque à 6ix9ine

Housni n’aime pas les balances comme 6ix9ine et vient de le faire clairement savoir, très actif sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, Rohff a récemment poussé un coup de gueule contre Skyrock parce que ses morceaux ne sont pas diffusés sur la radio et vient de se confier à ses fans lors d’une session de questions/réponses en live sur son compte Instagram l’occasion de donner son avis sur Booba avant de s’exprimer également contre 6ix9ine concernant son statut de balance.

En effet après cette session de questions/réponses avec les internautes, Rohff s’en était pris à 6ix9ine sur le fait d’avoir balancé ses anciens associés en relayant une capture d’écran d’un de nos articles dans une story avec le titre, “6ix9ine est une véritable balance et l’affiche ouvertement [Vidéo]“, dans lequel le rappeur américain explique assumer ouvertement son statut d’être une balance tout en se comparant à Batman, “Il a démocratisé le mode balance, les gens snapent tout ce qui se passe sous leurs yeux normal, ca balance en image à la seconde près maintenant” a-t-il déclaré tout en ajoutant des émojis mort de rire.

Housni dénonce le comportement de B2O et de 6ix9ine

Avant de lâcher ce petit tacle contre l’introverti 6ix9ine dont les agissements n’ont donc pas manqué de le faire réagir, connu pour son franc-parler, Rohff s’est également livré sincèrement aux questions de ses fans sur divers sujets, sa relation avec le collectif Mafia K’1Fry, IAM, La Fouine, RimK, son Top 3 des rappeurs français et américains, sa collaboration avec Mister You pour son nouvel album et bien sûr son clash avec Booba qui se poursuit depuis plusieurs années pour critiquer son comportement ces dernières semaines sur le réseau social Twitter.

“Il est déconnecté de la réalité, il a perdu la boule lui, t’imagines à 44 ans père de famille, il prend en selfie sa te*b solo dans ses WC et se met à poil sur Twitter, simulant un hacking pour désespérément buzzer” a déclaré le Padre Du Rap Game contre B2O avant de le traiter de pervers, “Y a des mineurs sale pervers se*uel va, qui aurait cru qu’au temps de Lunatic qu’il ferait le nudiste en 2k21, il a serré.”, lui reprochant son récent comportement sur Twitter avec la publication d’un cliché de lui sortant de sa douche avant de faire croire à une se*tape avec Miss France et un faux piratage de son compte sur le réseau social à l’oiseau bleu monté de toutes pièces tout en s’amusant ouvertement de la situation qui a fait un buzz énorme dans les médias et sur la toile.