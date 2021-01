6ix9ine est une véritable balance et l’affiche ouvertement [Vidéo]

Le sulfureux rappeur américain aux cheveux se fait très discret depuis plusieurs mois et la sortie de son denier album au mois de septembre dont l’échec commercial malgré une grande promotion avant sortie semble avoir marqué et des gros coups de buzz sur les réseaux, 6ix9ine a quasiment disparu de la circulation depuis mais ne manque pas l’occasion de faire une déclaration controversée.

En effet il y a quelques jours une ancienne vidéo filmée l’été dernier de Tekashi 69 à refait surface, dans la séquence en question l’artiste confesse assumer entièrement son statut de balance pour avoir collaborer avec la police dans le but d’obtenir une remise de peine et de pouvoir rapidement sortir de prison ce qui lui a permis d’être libéré au mois d’avril dernier sous surveillance avant de pouvoir retirer son bracelet électronique au mois d’août.

Dans la séquence un individu questionne 6ix9ine pour connaître son sentiment d’être, “le plus riche rat du monde”, “Je veux dire, ça fait du bien. J’ai envoyé pleins de mauvaises personnes très loin, j’ai sauvé le monde. Je veux dire… je suis comme Batman” a-t-il répondu fidèle à sa réputation en s’amusant du fait d’avoir donner les noms de ses anciens associés en l’assumant totalement sans être visiblement affecté par les éventuelles représailles de son ancien que cela peux lui causer et avait d’ailleurs une impressionnante équipe de garde du corps à sa libération pour faire aux menaces, même en restant à l’écart des réseaux sociaux le rappeur réussi donc toujours à faire parler de lui avec cette nouvelle vidéo.

@6ix9ine says he feels like batman foe snitching. Is he right???? pic.twitter.com/nLtABpYOCW

— RapsChronicle (@RapsChronicle) January 5, 2021